من جديد.. توزيع جوائز الأوسكار 2020 بدون مقدم للحفل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، بدون مقدم للحفل، وذلك حسبما أعلن موقع فارايتي علي لسان كاري بيرك مسئول الترفيه في قناة ABC ، وذلك بعدما حدث نفس الشئ العام الماضي، حيث أعلنت إدارة الأوسكار عن تقديم كيفين هارت للحفل، ولكنه بعد ساعات من إعلان اسمه عاد واعتذر هارت عن تقديم الحفل، وهو أحد أهم الكوميديانات، الذي بدأ مسيرته الفنية فى 2001، قدم حتى الآن عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة علي الساحة بهوليوود، ومن أبرزهم " Ride Along " و" Think Like a Man Too " و" The Wedding Ringer " و" Central Intelligence " و" The Upside " وغيرهم.

ويعود اعتذار كيفن هارت ، بسبب سلسلة من التغريدات التى كتبها سابقًا على "تويتر"، بشأن المثلية الجنسية، ومهاجمته للمثليين وسخريته منهم، وقال وقتها إنه لا يريد أن يكون مصدر إلهاء، وأنه "آسف لأنى تسبب فى أذية مشاعر بعضهم".

وكان المنتجان لينيت هويل تايلور وستيفاني الين أعلنا أن مخرج الأوسكار المخضرم جلين فايس سيعود من جديد لإخراج حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، وهو الحدث الفني الأهم و الشهر في العالم والذي ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم ، و من المقرر أن يتم تبث حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة يوم الأحد 9 فبراير على شبكة تلفزيون ABC

وكان جلين فايس قد قام بإخراج الاربعة حفلات الأوسكار السابقة و هو بالتأكيد انجاز مهم في مسيرته الفنية ، كما قام بإخراج عدد من أهم الحفلات و هم " BET Awards " و " Billboard Music Awards " و " Primetime Emmy® Awards " و " American Music Awards " و غيرهم الكثيرين .