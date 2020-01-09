شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يكشف لـ الخليج 365 أسباب تأخر جنازة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب إيهاب توفيق لـ الخليج 365 أسباب تأخر جنازة والده، والتي كان من المقرر أن تكون بعد صلاة عصر اليوم الخميس من مسجد السلام بمدينة نصر، حيث قال إيهاب إن إجراءات التصريح بالدفن لم تنته بعد، وذلك بسبب أن الوفاة كانت نتيجة احتراق الفيلا، موضحا أنه لا يعرف ما إذا كانت الإجراءات ستنتهي في وقت مبكر فتشيع الجنازة اليوم أم لا.

وكان والد إيهاب توفيق توفى إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحا أن الراحل ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد ايهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع ايهاب توفيق عمله فى تونس وعاد إلى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.