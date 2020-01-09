شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى تعلن عن موعد حفل فرقة "الأصدقاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة والمطربة منى عبد الغنى، عن موعد حفلة فرقة "الأصدقاء"، والتى تعد واحدة من أهم أعضاءها.

ونشرت منى عبد الغنى صورة عبر حسابها على انستجرام صورة تجمعها بأعضاء الفرقة، وعلقت عليها "امبارح كان اول اجتماع رسمى للاتفاق على تفاصيل حفله فرقه الأصدقاء ان شاء الله واللى هيكون فى نهاية شهر فبراير.. محتاجين نسمع آراءكم و ايه توقعاتكم للقاء ده .. بنحبكم اوى".



الأصدقاء

الأصدقاء، فرقة غنائية مصرية أسسها الموسيقار عمار الشريعي عام 1980 وأعضائها هم : حنان ومنى عبد الغنى وعلاء عبد الخالق، ومن أشهر أغانيهم، حبيبتى بتعلمنى أحب الحياة، وكتيبة الإعدام ومع الأيام، والموضات، وإلى كل طير مهاجر، و ح نغنى، وح يجوزونى.

الظهور الأخير لمنى عبد الغنى، كان خلال مهرجان القاهرة السينمائى، حيث أكدت أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى شىء مشرف وكل سنة أحلى من التى تسبقها خاصة أن هذه الدورة حملت عددًا من الأفلام العالمية المهمة وهذا دليل على أن مصر بلد محبة ومشجعة للفن.

Advertisements

وعن ظهورها بالجحاب خلال المهرجان قالت: "ماليش دعوة بحد" ضاحكة: إيه رأيكم انتوا وده من تصميم هانى البحيرى.

وفى شهر رمضان الماضى، طرحت منى عبد الغنى، دعاءا ينيًا جديدا لرمضان بعنوان "الصيام" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي.وشاركت أيضا في مسلسل "زلزال"، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين،محمد سليمان، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم. ش