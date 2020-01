إيرادات الأربعاء.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Last Christmas" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الأربعاء 8 يناير، إيراد قُدر بـ333 ألفًا و40 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "1917"، وحقق 163 ألفا و644 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، محققًا 97 ألفا و465 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "under water"، بعد تحقيقه 93 ألفًا و141 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Frozen 2" محققًا 61 ألفًا و240 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 51 ألفًا و455 جنيها،وحصل على المركز السابع فيلم "knives out" وحقق 27 ألفًا و689 جنيها.

في المركز الثامن يأتي "like a boss" وبلغ إيراده 24 ألفًا و702 جنيه، وفي المركز التاسع جاء Maleficent: Mistress of Evil بطولة أنجلينا جولي، وحقق 14 ألفًا و112 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Last Christmas" وحقق 10 آلاف و460 جنيها.