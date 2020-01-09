للمرة الثانية.. تأجيل جنازة والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال طارق مرتضى، عضو نقابة المهن الموسيقية، إنه يتواجد داخل مسجد السلام بانتظار دخول جثمان أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق.

وأكد "مرتضى" في تصريح خاص لمصراوي، أن إجراءات النيابة عطلت مجيء الجثمان للمسجد، وقد تقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب.

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وتابع: "الحادث بسبب اندلاع النيران في الفيلا الخاصة بالمرحوم، والفحص والمعاينات والتراخيص في هذه الحالة تتعطل بعض الشيء، وتواصلت مع إيهاب منذ قليل ولكنه في حالة يرثى لها".

وكانت الفنانة نادية مصطفى قد صرحت لمصراوي، أن الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر، وبعدها قالت إن الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر.

كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا. وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته