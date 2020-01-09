في ثلاثة أيام.. إيرادات "بنات ثانوي" تقترب من مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "بنات ثانوي" على إيرادات شباك التذاكر، إذ تم طرحه في دور العرض السينمائي قبل ثلاثة أيام.

وحقق الفيلم أمس الأربعاء 8 يناير، إيراد قُدر بـ309 آلاف و990 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 882 ألفا و846 جنيها.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.