حميد الشاعري ينعى والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نعى الفنان حميد الشاعري رحيل والد الفنان إيهاب توفيق، الذي توفي صباح اليوم إثر الحريق الذي شب في منزله بمدينة نصر.

حميد نشر صورة الراحل المهندس أحمد توفيق، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الحاج أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق.. اللهم اجعله من أهل الفردوس.. البقاء والدوام لله".

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كان حريق هائل اندلع في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة: إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسًا كهربائيًا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.

وقال عاملون في المنزل: إنهم فشلوا في السيطرة على النيران، وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.