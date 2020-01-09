تاسع حلقات "الآنسة فرح".. أحمد مجدي يكتشف حقيقة هبة عبدالعزيز ويهددها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الحلقة التاسعة من مسلسل الآنسة فرح، تهديد "نادين" هبة عبدالعزيز لـ"فرح" أسماء أبو اليزيد، و"شادي" أحمد مجدي، وتكشف عن رغبتها في الاحتفاظ بالطفل وتربيته بعدما تنجبه "فرح"، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء إذا رفضا.

وفي إطار بحث "طارق" محمد كيلاني عن عاصي الغول، اكتشف أن نادين تُخفي اسمها الحقيقي، وأن اسمها هانم، كما اكتشف أيضًا أن لها ماضي تريد إخفائه، ولكنها خدعت شادي زوجها، الذي يعرف بالحقيقة ويواجهها.

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ومن ناحية أخرى، اكتشفت "جوجو" عارفة عبدالرسول أمر الشخص الذي تخبأه "نيّرة" ناهد رشدي والدة نادين في غرفتها، والذي صرخ مستغيثًا ولكن قامت نيرة بمحاولة طرد جوجو، ودفعتها من على السلّم، لتسقط ويغمى عليها.

ويُعرض مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.