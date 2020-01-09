مصطفى قمر وتامر ورامي وفيفي.. نجوم الفن ينعون والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والد الفنان إيهاب توفيق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعلق الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة حريق في فيلته، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة".

بينما نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنان إيهاب توفيق، وعلقت: "خالص عزائي للفنان الأخ العزيز إيهاب توفيق في وفاة والده في حريق في الفيلا المقيم فيها، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الرجاء قراة الفاتحة".

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كما علق الفنان رامي صبري، عبر حسابه بإنستجرام: "خالص الحزن في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، ربنا يصبرك ويغفر له البقاء والدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون".

كذلك نشر الفنان مصطفى قمر، صورة لإيهاب توفيق، وعلق: "توفي إلى رحمة الله والد أخويا الغالي إيهاب توفيق، اللهم إجعل مثواه الفردوس الأعلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالمغفرة والرحمة".

وعلق الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أنعي ببالغ الأسى والحزن الفنان إيهاب توفيق في وفاة والده الفقيد الغالي الحاج أحمد توفيق، الله يرحم والديك يا إيهاب كانوا طيبين وأهل كرم وكانوا خير سند ليك".

كذلك كتب الفنان عزيز الشافعي، عبر حسابه بتويتر: "البقاء لله، تعازينا للفنان إيهاب توفيق في الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

