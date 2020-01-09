نادية مصطفى:"إيهاب توفيق منهار ولم يحدد موعد العزاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان إيهاب توفيق، في حالة نفسية سيئة للغاية، عقب وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت "نادية" في تصريح خاص لمصراوي، أنها تحرص على الاطمئنان عليه، وتتصل به بصفتها الإنسانية قبل صفتها النقابية".

واستكملت:"إيهاب منهار بمعنى الكلمة ولا يستطيع التماسك للحديث عن تفاصيل الحادث، ولم نتمكن من الخوض معه في أي تفاصيل بشأن الحادث".

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وأضافت:" حرص عدد من المقربين على التواجد بجواره لإنهاء اجراءات الدفن وكل الأمور المتعلقة بالتحقيق بعد اندلاع الحريق".

وتابعت: "لم يحدد بعد موعد العزاء، وهو في حالة من الصدمة، خاصة أنه كان مرتبطا بشكل كبير بوالده بعد وفاة والدته".

كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا. وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.