"صورة"..حقيقة ظهور نانسي عجرم وزوجها مع السارق القتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، على الصورة المتداولة للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم مع شخص يُزعم إنه "السارق القتيل"، ووكشف ناشريها أنها تثبت وجود علاقة تجمع بين الثلاثي.

ونفى "أبو نجم"، الأمر جملة وتفصيلا، وغرد عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم في حين أن هذه الصورة تعود (لي) وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة".

واختتم: "اقتضى التوضيح".

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ومن جانبها أعادت نانسي عجرم، نشر التغريدة، تأكيدًا منها على كلام "أبو نجم".

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر الأحد الماضي، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية.

وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح، وأفرجت السلطات عن زوجها.