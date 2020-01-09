محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
منذ 6 سنوات، عانى والد الفنان إيهاب توفيق الراحل من ألم الفقدان، عقب وفاة زوجته عام 2014، وظهر متأثرًا برحيلها في العديد من الصور التي التُقطت له وقتها، في الجنازة والعزاء، لتوثق آخر ظهور فعلي له قبل أن يرحل مختنقًا اليوم عقب إندلاع حريقًا في منزله.
كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق، ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا، وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر متكئًا على نجله.. آخر ظهور لوالد إيهاب توفيق (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.