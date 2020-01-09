متكئًا على نجله.. آخر ظهور لوالد إيهاب توفيق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

منذ 6 سنوات، عانى والد الفنان إيهاب توفيق الراحل من ألم الفقدان، عقب وفاة زوجته عام 2014، وظهر متأثرًا برحيلها في العديد من الصور التي التُقطت له وقتها، في الجنازة والعزاء، لتوثق آخر ظهور فعلي له قبل أن يرحل مختنقًا اليوم عقب إندلاع حريقًا في منزله.

كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق، ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا، وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.