جاستين بيبر يكشف عن معاناته مرضًا خطيرًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - كشف النجم الكندي ​جاستين بيبر​ عن إصابته بمرض "لايم"، الذي كان السبب بمعاناته الاكتئاب.

وأوضح النجم على إحدى صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يعاني منذ عامين هذا المرض، الذي وصفه بغير القابل للشفاء، ومازال يتلقى العلاج حتى اليوم على أمل أن يتحسن في الفترة المقبلة.

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وكتب: "في الوقت الذي وصفني العديد من الناس بأنني حاليًّا أُشبه الحثالة وأنّ مظهري ليس جميلًا، أصارع أنا داء لايم منذ عامين، والمرض قد أثّر على جلدي وبشرتي، وعلى وظائفي الدماغية والصحة العامة".

يشار إلى أنّ جاستين بيبر سيُصدر فيلمًا وثائقيًّا على يوتيوب، من 10 حلقات، في الـ27 من الشهر الجاري يناير 2020 يتناول فيه إصابته بهذا المرض الجرثومي.

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ما هو مرض الـ "لايم"

جاستين بيبر يعلن عن إصابته بالمرض



تحدث الإصابة بداء لايْم بسبب أربع فصائل أساسية من البكتيريا. تسبب بورلية برغدورفيرية، وبورلية مايوني، داء لايْم في الولايات المتحدة، بينما تسبب بورلية أفزيلي وبورلية غاريني المرض في أوروبا وآسيا. داء لايْم هو أشهر الأمراض التي تنتقل من القُرد في تلك المناطق، وينتقل عن طريق لدغة القُراد، الأسود الأرجل الحامل للعدوى، والذي يُعرف بقُرادة الغزال.

وتصبح أكثر عرضة لداء لايم إذا كنت مقيمًا أو قضيت وقتًا في المناطق العشبية أو الكثيفة الأشجار، حيث تعيش قُرادة الغزال والتي تحمل داء لايْم. ومن المهم أخذ الاحتياطات السليمة في المناطق الموبوءة بالقُراد.

ويتسبب مرض الـ"لايم" بالطفح الجلدي والحمامي المهاجرة، إضافة إلى ألم المفاصل ومشاكل عصبية.

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