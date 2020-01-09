مجددًا الأوسكار من دون مقدم..وهذا موعد الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - بعد أن كانت الدورة الماضية الخاصة بعام 2019، الأولى من نوعها في حفل الأوسكار منذ 30 عامًا، إذ كانت من دون مقدم للحفل، بعد اعتذار النجم كيفن هارت عن القيام بهذه المهمة، إثر جدل حول تغريدات سابقة له اعتُبرت معادية للمثليين، سيكون حفل الأوسكار في 2020 أيضًا من دون مقدّم.

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وفي التفاصيل، قالت رئيسة البرامج الترفيهية في محطة «إيه. بي. سي» كاري بورك بحسب وسائل إعلام عالمية، إنّ الحفل سيكون من دون مقدم كالعام المنصرم، الذي حقق نجاحًا لافتًا.

وقالت: "قررنا ألا يكون هناك مقدّم للنسخة الحالية من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، لنعيد النجاح الذي حقّقته هذه الخطوة العام الماضي، بتعزيزها، خصوصًا نسب المشاهدة بشكل كبير".

يشار إلى أنّ حفل أوسكار 2020 سيقام في 9 فبراير المقبل، على أن تعلَن الترشيحات لجوائز "أوسكار" 2020 يوم الإثنين المقبل في 13 يناير.

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