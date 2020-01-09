ميغان ماركل تثير عاصفة من الجدل بعد ظهورها بدون خاتم الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - قبل ساعات قليلة من إعلانها برفقة الأمير هاري اعتزامهما التنازل عن أدوارهما الملكية، رصد المصورون الدوقة ميغان ماركل وهي لا ترتدي خاتم الزواج الخاص بها، الأمر الذي فتح شهية الصحف البريطانية للحديث عن الأمر وتصدره للعناوين الرئيسية.

ووفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز، عن صحيفة ذي صن البريطانية، أن الصور التي التقطت يوم الأربعاء الماضي 8 كانون الثاني/يناير 2020، كانت خلال زيارة ميغان ماركل لمسرح دورفمان الوطني في العاصمة لندن، وذلك في أول نشاط رسمي لها منذ عطلتها التي بدأت قبل قرابة الـ6 أسابيع وتزامنت مع الاحتفال برأس السنة الجديدة.



وما أثار هذا الجدل الواسع في المملكة المتحدة، أن ماركل كانت لوحدها دون رفقة الأمير هاري، وتمكنت عدسات المصورين لحظة خروجها من مسرح دورفمان الوطني، من التقاط يدها اليُسرى دون وجود خاتم الزفاف فيها.

ومنذ تلك اللحظة، بدأت موجة من التساؤلات حول الأمر، لماذا لا تضع زوجة الأمير هاري خاتمها، وهل الأمر متعلق بإعلانها هي وزوجها الأمير التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية، ورغبتهما بالعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي، أم أن هنالك أموراً أخرى غير ذلك لم يكشفاها للإعلام بعد.



اعتزل المهام الملكية..



ومن الجدير بالذكر، أن كلاً من الأمير هاري وميغان ماركل، كانا قد نشرا بياناً عبر صفحتهما الرسمية على أنستغرام يوم الأربعاء الماضي، أنهما ينويان التراجع عن كونهما عضوين بارزين في العائلة الملكية البريطانية، وأنهما يريدان العمل لتحقيق الاستقلال المادي. وأشارا إلى أنهما سوف يستمران بتقديم الدعم الكامل للملكة إليزابيث الثانية. وقالا في البيان: «بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نجري تحولاً هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة».