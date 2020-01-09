صور .. محمد رمضان ينتهي من بروفات حفل دبي

انتهي الفنان محمد رمضان، بالأمس من البروفات النهائية لأاولي حفلاته بالعام الجديد والتي من المقرر احيائها فى دبى يوم غدًا الموافق الجمعة، وشارك جمهوره بصورًا منها عبر حسابه الرسمي بموقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
دبى التجارى العالمى.. ثقة فى الله.. أقوى حفلة فى دبى".
علق رمضان علي الصور قائلًا: "أمس من البروفات النهائية للحفلة.. ميعادنا إن شاء الله الجمعة القادمة فى مركز
جدير بالذكر أن أخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب "رايحين نسهر" الذي طرحه تزامنًا مع بداية 2020، احتفالًا بالعام الجديد ولاقي رواجًا كبيرًا محققًا أكثر من 11 مليونا خلال الأسبوع الأول.
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