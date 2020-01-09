صفحات المشاهيرتتحول لدفتر عزاء عقب وفاة والد إيهاب توفيق

حالة من الحزن خيمت على الجمهور المصري والعربي عقب نشر فاجعة موت والد الفنان إيهاب توفيق مختنقًا إثر نشوب حريق في الفيلا الخاصة به بمدينة نصر، وعدم التمكن من إنقاذه بسبب الدخان الكثيف وألسنة اللهب المنتشرة.

اقرأ أيضًا: شاهد.. فيفي عبده تنعى والد إيهاب توفيق على إنستجرام

وقال إيهاب توفيق في أولى تصريحاته أن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أثناء وجوده في الطابق الثاني من الفيلا الخاصة به، ولكن الحريق اندلع في الطابق الأول حيث كان يتواجد والده، موضحًا أنه لم يتمكن من إنقاذه بسبب كثافة النيران والأدخنة التي حالت بينه وبين أبيه ليلقى حتفه على الفور.

وتحوَّلت منصات التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء ونعى الكثير من المشاهير عبر صفحاتهم الرسمية والد إيهاب توفيق معبرين عن حزنهم الشديد ومواساتهم لصديقهم الذي فقد أقرب الأشخاص له.

وكان أول من قدَّم واجب العزاء بعد دقائق من نشر الخبر الفنان

تامر حسني وكتب:"لا حول ولا قوة إلا بالله .. وفاة والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة حريق في ڤيلته.. إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة".

كما أعاد إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق نشر الخبر وكتب عليه:"إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والد الفنان إيهاب توفيق خالص عزائي له وأسرته ويرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وبكلمات مليئة بالحزن والأسى ممزوجة بالدعاء قدَّم تعازيه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق:"البقاء والدوام لله ، أتقدم بخالص العزاء إلى صديقي الفنان إيهاب توفيق في وفاة والده اليوم وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما حرص نجوم مسرح مصر على تقديم التعازي للفنان إيهاب توفيق ومنهم

مصطفى خاطر الذي قال:" لا حول ولا قوة إلا بالله .. وفاة والد الفنان إيهاب توفيق.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، ووجَّه محمد أنور الدعاء للفقيد وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون .. والد الفنان إيهاب توفيق في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويصبر أهله"، وعلق محمد أسامة أوس أوس:" وفاة والد الفنان إيهاب توفيق صباح اليوم..البقاء لله".

Advertisements

وشاركت الفنانة التونسية درَّة في دفتر العزاء وقالت:"لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق"، وطلب المطرب الإماراتي حسين الجسمي من الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويصبر أهله وقال:"لا حول ولا قوة إلا بالله .. اللهم اغفر له وارحمه.. والله يصبرك أخي العزيز إيهاب توفيق ..في وفاة والدك رحمه الله".

وأضاف الفنان خالد سليم :"إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، ربنا يصبره على فراقه"، كما علَّق المطرب محمد عباس:"البقاء لله في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق ربنا يرحمه ويصبره يارب".

ويذكر أن جنازة الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق خرجت من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بتصريح دفن الجثمان.