شاهد.. رسالة حسين الجاسمي لإيهاب توفيق عقب وفاة والده

تقدم المطرب حسين الجسمي بخالص تعازيه لزميله الفنان ايهاب توفيق في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم أثر حريق كبير اندلع في الفيلا الخاصة به، وذلك عبر حسابه الرسميبموقع التدوينات العالمي "تويتر".
في وفاة والدك رحمه الله".
كتب الجسمي عبر حسابه: "لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر له وارحمه.. والله يصبرك أخي العزيز إيهاب توفيق
جدير بالذكر أن والد الفنان إيهاب توفيق لقى مصرعه، في الحريق الذي شب بفيلته حيث تعرض لاختناق مما أسفر عن مفارقته الحياة، ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.
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