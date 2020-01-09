شاهد.. فيفي عبده تنعى والد إيهاب توفيق على إنستجرام

نعت الفنانة فيفي عبده بمزيد من الحزن والد الفنان إيهاب توفيق الذي رحل عن عالمنا إثر حريق اندلع في الفيلا الخاصة به، وطلبت من جمهورها الدعاء له، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".كتبت فيفي عبر حسابها: "خالص عزائي للفنان الأخ العزيز إيهاب توفيق في وفاه والده في حريق في الفيلا المقيم فيها، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، الرجاء قراءة الفاتحة".جدير بالذكر أن والد الفنان إيهاب توفيق لقى مصرعه في الحريق الذي شب بفيلته، حيث تعرض لاختناق مما أسفر عن مفارقته الحياة، ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.