شاهد.. مصطفى قمر ينعى والد صديقه إيهاب توفيق

تقدم الفنان مصطفىي قمر بتعازيه لصديقه المطرب إيهاب توفيق، في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس عقب حريق اندلع في الفيلا الخاصة به.

كتب قمر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "توفى إلى رحمة الله والد أخويا الغالي إيهاب توفيق، اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى.. "إنا لله

وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالمغفرة والرحمة".جدير بالذكر أنه سوف يُشيع جثمان والد الفنان إيهاب توفيق من مسجد السلام بمدينة نصر عقب انتهاء النيابة من إجراءاتها، وستقام مراسم الجنازة عقب صلاة العصر عقب وصول الجثمان.