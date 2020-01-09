شاهد.. صديق نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقة القتيل بأسرتها

كشف المسئول الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، وصديقها إيلي أبو نجم، حقيقة الصورة التي تداولت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر فيها برفقة زوجها وشخص آخر تم الترويج لهويته على أنه الشاب الذي اقتحم منزلها قبل أيام بغرض السرقة.

كتب "أبو نجم"، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم في حين أن هذه الصورة تعود لي وأنا المسئول الإعلامي في

مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة.. اقتضى التوضيح".جدير بالذكر أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين فادى الهاشم، زوج نانسي عجرم، والشاب محمد حسن الموسى، بعد اقتحامه للمنزل، حيث كان يحمل سلاحًا، ولم يقبل بالنقود التي عرضها عليه للمغادرة، وأصر على الدخول إلى غرفة الأطفال، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلًا.