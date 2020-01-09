دنيا بطمة تلغي متابعة 12 فناناً بينهم أحلام وسعد لمجرد وأسما لمنور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عمدت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ إلى إلغاء متابعة 12 فناناً، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو الامر الذي كشف عنه تقرير بثته قناة "شوف تي في" المغربية عبر قناتها على "يوتيوب".

وذكر التقرير أن الفنانين هم ​سعد لمجرد​، وأسماء لمنور، و​أحلام​، ورشيد العلالي، وليلى الحديوي، وإيهاب الأمير، وطليس، ويسار، وهشام مصرار، وعزيز دداس، وزهير بهاوي، ونعمان بالعيشي، وأبقت على متابعة كل من الدوزي ورضوان وزوجته.

وأرجع التقرير سبب قرار بطمة هذا، إلى أنهم لم يتضامنوا معها في أزمتها الحالية، بسبب إتهامها بالتورط في حساب "حمزة مون بيبي" لإبتزاز والتشهير بالمشاهير.

وجاء أيضاً فيه، أنا الفنان الوحيد الذي بادر بطمة بنفس الخطوة هو إيهاب أمير.

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