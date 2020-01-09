ميغان ماركل تتسبب بخيبة أمل لوالدها

ميرنا وليد - بيروت - تتواصل ردود الأفعال على إعلان دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ بالأمس قرارهما بالتخلي عن مهامهما الملكية، وآخرها تعليق والد ماركل "توماس" الذي قال في حديثه مع Us weekly :"سأقول ببساطة إنني أشعر بخيبة أمل".

ويأتي تعليق والدها هذا، في ظلّ القطيعة بينهما، حيث انهما لم يتحدثا من قبل زواجها من الأمير هاري في عام 2018.

وكان أول تعليق لقصر باكينغهام على هذا القرار، ببيان جاء فيه :"المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة.. نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً كي تتحقق".

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