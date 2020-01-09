رسالة من ديانا حداد لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ تعزية للفنان المصري ​ايهاب توفيق​ برحيل والده المفجع بحريق المنزل وقالت : "عزائي للفنان إيهاب توفيق ولأسرته الكريمة بوفاة والده نتيجة حريق في منزله .. إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه و الدعاء بالرحمة ولا حول ولا قوة الا بالله .. وانتبهوا من الكهرباء الله يحفظكم ويحفظ كل الناس".

وكان قد تعرض ​إيهاب توفيق​ لصدمة كبيرة حيث اندلع حريق في الفيلا التي يملكها واشارت العديد من الوسائل الإعلامية المصرية الى ان والد توفيق قد توفي نتيجة حالة إختناق اثر الحريق.

واشارت مصادر أمنية مصرية الى ان غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتم ارسال قوات الحماية المدنية الى المكان وسيطرت على الحريق.

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