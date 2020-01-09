هذا رأي توبا بويوكستون بزواج المثليين

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الممثلة التركية ​توبا بويوكستون​ جدلا حول رأيها بموضوع المثليين ، حيث من المعروف انها تدعم المثلية الجنسية ولا ترفضها وهي مع حصول المثليين على الحقوق التي يحصل عليها كل المواطنين الا انها ضد زواج المثليين كي لا يفقد المجتمع التركي خصوصيته ويصبح مثل اميركا".

على صعيد آخر طرحت النجمة التركية توبا بويوكستون أغنية Sayenizde أو "بفضلك" بالعربية للفنان التركي إركان ساتشي التي كانت أغنية غلاف ألبومه والتي أطلقها عام 1995 بصوتها كما صورتها على طريقة الفيديو كليب بإمكانات بسيطة وكان أول فيديو لها على يوتيوب، وأخرجها حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان.

الأغنية حققت بعد أربعة أيام على يوتيوب عدد مشاهدات خيالي فاق الـ220 ألف مشاهدة ونالت إعجاب العديد من محبي توبا ليس في تركيا فحسب بل في البلدان العربية أيضاً وذلك بسبب شهرتها بمسلسلاتها المدبلجة للعربية، حتى أن الأغنية تمت ترجمتها وطرحت على يوتيوب مع كلمات عربية.