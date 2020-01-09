نجوى كرم الفنانة الأنجح ليلة رأس السنة حسب استفتاء موقع الخليج 365

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي كان: من هو/هي الفنان (ة) الذي/التي أحيا/أحيت أنجح حفل ليلة رأس السنة: ​نجوى كرم​، ​ميريام فارس​، وائل كفوري أو ​محمد عبده​؟

وبعد أسبوع من التصويت حصلت الفنانة نجوى كرم على المرتبة الأولى بنسبة 55%، في المرتبة الثانية وائل كفوري بنسبة 24.2%، في المركز الثالث ميريام فارس بنسبة 10.7% ومحمد عبده بالمرتبة الرابعة بنسبة 10.2%



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