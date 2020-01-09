الوسط الفني يُصدم بوفاة ممثل خليجي مشهور

ميرنا وليد - بيروت - صُدم الوسط الفني في الخليج، بوفاة الممثل المسرحي العماني ​مؤيد اليافعي​ مساء أمس، بشكل مفاجئ.

بدأ اليافعي ممثلاً، ولم يمارس دور "الكومبارس" في مشواره الفني، وقد إكتشفه وقدمه عمه الممثل الراحل عادل بن عبد الرب اليافعي، عبر مسرحية "الكابتن ماجد"، وكانت له نقلة نوعية عبر مسرحية "مستشفى"، كما شارك في مسرحية "عين الحسود" لمرشد راقي و"حمران العيون" مع عماد الشنفري.

وشارك اليافعي أيضاً في أعمال تلفزيونية، ومنها مسلسل "أيام الندم" في جزئه الثاني مع المخرج عبد الله حيدر، و"الشعر ديوان العرب" مع محمد وقاف، و"عمان في التاريخ" مع حسن أبو شعيرة، و"الغريقة".

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