تراند اليوم : طلب غريب من محامي عائلة القتيل لـ«نانسي عجرم»

لم تنتهي قضية قتل زوج الفنانة نانسي عجرم، للص داخل منزله، بعد أن تم الإفراج عن زوجها على ذمة القضية، لكن محامي عائلة السارق القتيل الذي أرداه زوج نانسي بـ16 رصاصة، طلب طلبًا غريبًا من الفنانة.

وطلب المحامي ويدعى قاسم الضيقة، أن تقوم الفنانة بالإعلان عن التكفل بمصاريف تربية أولاده.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم وإحتضانهم بعد نيلهم رتبة (اليتيم)… لكان المشهد أرقى ويستحق الثناء”.

وفي أول تعليق لها بعد الحادث، كانت كتبت عجرم عبر صفحتها الخاصة:”بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر”.