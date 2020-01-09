تراند اليوم : رنا الأبيض خلعت زوجها بعد إرتباطه بفتاة أخرى

ولدت الممثلة السورية رنا الأبيض في دمشق، وترعرعت بين عائلة فنية تحب الموسيقى والتمثيل، وجمعتها الصدفة بعد ذلك بالممثل السوري أيمن رضا ، وكان حينها يشارك الممثل السوري أيمن زيدان في أعماله الكوميدية .

شاركت في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية في سوريا، وعُرفت عبر عدد من الأدوار، إضافة لمشاركتها في أعمال فنية عربية في الإمارات والكويت والأردن والبحرين والعراق .

حصلت على الجائزة الذهبية كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة، عن دورها في فيلم “غراميات نجلاء” من إخراج نبيل المالح .

تمرنت على التمثيل في نقابة الفنانين لمدة ثلاث سنوات، بعد حصولها على الشهادة الثانوية، وبدأت حياتها الفنية بمسلسل “نداء المتوسط” مع المخرج باسل الخطيب .

أعمالها

يحمل رصيدرنا الأبيضما يقارب مئة عمل درامي، نذكر منها “نساء صغيرات” و”جواد الليل” و”بطل من هذا الزمان” عام 1999 و”ليل المسافرين” عام 2000 و”حمام القيشاني 4″ و”بقعة ضوء 1″ و”ذي قار” و”البحث عن صلاح الدين” و”2 2″ عام 2001 و”زمان الوصل” و”بقعة ضوء2″ عام 2002 و” نزار قباني ” و”ملوك الطوائف” و”حكايا وخفايا” و”الطريق الوعر” عام 2005 و”الوزير وسعادة حرمه” و”أهل الغرام” و”أيام الولدنة” و”وشاء الهوى” و”أسياد المال” عام 2006 و”الحصرم الشامي” و”هارون” و”وصمة عار” عام 2007 و”رصيف الذاكرة” و”صراع على الرمال” و”لورانس العرب” و”نساء من البادية” عام 2008 و”أصوات خافتة” و”منمنمات اجتماعية” و”شتاء ساخن” عام 2009 و”رايات الحق” و”صبايا” و”حارة الياقوت” و”ما ملكت إيمانكم” عام 2010 و”الولادة من الخاصرة” و”كشف الأقنعة” عام 2011 و”إمام الفقهاء” عام 2012 و”الشيخة” عام 2013 و”دامسكو” عام 2015 و”مذنبون أبرياء” و” عطر الشام ” و”الطواريد” عام 2016 و”باب الحارة 9″ عام 2017 و”رائحة الروح” عام 2018 و”ببساطة” و”حركات بنات” عام 2019 و”بروكار” عام 2020

جرأة الدراما السورية .

في مقابلة قديمة، إعترفت رنا الأبيض بجرأة الدراما السورية، لكنها قالت إنها انعكاس للواقع الذي يشهد حالات من الزنا الفكري واللفظي أكثر مما تقدمه الدراما، مشيرةً إلى أن هناك أزواجاً في مجتمعاتنا يقومون بممارسة مهنة القوادة على نسائهم والمتاجرة بهن

وقالت: “الدراما السورية جريئة، ولا تقدم سوى الحقيقة الموجودة، فهناك في مجتمعنا زنا فكري ولفظي أكثر بكثير مما نقدمه في الدراما”

وأضافت: “ما يُقال عنه إنه إغراء بتقديري ليس فقط موجهاً للمرأة، فهناك إغراء المال والسلطة والجاه وغير ذلك، لكننا دائمًا نسلط الضوء على إغراء المرأة، كأنها هي فقط الإغراء الوحيد”

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وفي لقاء آخر عام 2010، أوضحت الفنانة السورية أنها في حال ارتدائها الحجاب فإنها مع تطبيق الدين بكل حذافيره، من دون التمسك بالقشور فقط، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنها تؤدي بشكل دائم فرائض الصيام والصلاة، وكشفت رنا الأبيض أنهه سبق لها وأن قدمت فريضة العمرة مع زوجها السابق والممثلة السورية روعة ياسين

وبررت في الوقت نفسه موقفها من الحجاب، قائلة: “إنها ضد ارتداء الحجاب مع البنطال الجينز ووضع الماكياج على الوجه، مشيرة إلى أن هذه الأمور تتنافى مع العقيدة الإسلامية، معتبرة أنها إذا لم تستطع التوفيق بين الحجاب والدين فمن الأفضل لها أن لا ترتديه

وقالت: إنها كممثلة تخجل من تمثيل الدين وهي ترتدي الحجاب وتضع الماكياج على وجهها، واصفة الأمر بأنه معيب ولا يتناسب مع الدين

التقدم في العمر

خلال عام 2019، نشرترنا الأبيضمجموعة من صورها الجديدة، على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كاشفة عن أمر شخصي، قلما تطرقت إليه الممثلات المشهورات عادة

وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة، فاجأت معجبيها للتغير الجذري في تسريحة شعرها وماكياجها ولون عينيها

وأكثر ما أثار إهتمام معجبي رنا الأبيض هو التصريح الجريء عن عمرها، الذي عبرت عنه في تعليقها على إحدى صورها الجديدة بقولها: “أجمل ما في التقدم بالعمر أنه يجعلك تستصغر أموراً كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك.. وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم.. وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب

الزواج والطلاق

تزوجترنا الأبيضمن عصام طوغلي، ورزقت منه بابنها يوشع، لكنهما إنفصلا بعد سنوات وقررا الطلاق برضا الطرفين وتم الأمر بهدوء

ثم تزوّجترنا الأبيضمجدداً برجل آخر لكنها خلعته، بعد أن ارتبط بفتاة أخرى من دون علمها