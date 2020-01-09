تراند اليوم : أبرز الفعاليات الفنية بالسعودية خلال يناير وفبراير

تواصل المملكة إحياء فعالياتها الفنية والترفيهية والثقافية في مهرجان شتاء طنطورة، بعد تحقيق نجاحات مبهرة في فعاليات السعودية وعلى رأسها موسم الرياض، حيث تُنظم عددًا من الحفلات تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه طوال شهري يناير وفبراير.

حفل عمرو دياب في جدة

يُطل الفنانون نبيل شعيل، راشد الماجد، وشمة حمدان في «سمرات موسم الرياض» الخميس 9 يناير، بينما يحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلًا في ذات اليوم بقاعة ليلتي في جدة، ثم في اليوم الموافق 10 يناير يحيي الفنان رابح صقر حفلًا على مسرح محمد عبده.

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حفل ماجد المهندس والليلة المغربية

مهرجان «جازان الفل مشتى الكل» والذي بدأ من أيام ويستمر حتى 17 يناير، سيشهد عددًا من الحفلات المميزة أيضًا، أبرزها حفل الفنان ماجد المهندس يوم 13 يناير في مركز الأمير سلطان الحضاري، كما تشهد العاصمة الرياض يوم 16 يناير «الليلة المغربية» والتي يحييها زينة الداودية وعبد الله الداودي وحاتم عمور وزهير البهاوي.

كما تشهد فعاليات مدينة العلا مفاجآت رائعة للجمهور السعودي، بحفلات للفنانين العالميين إنريكي إجليسياس وليونيل ريتشي والعازف الشهير ياني، في أيام 6 و 20 و 27 فبراير المقبل.