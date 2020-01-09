أحلام في ضيافة الأمير الوليد بن طلال بمنزله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبت الفنانة الإماراتية أحلام، دعوة الأمير السعودي الوليد بن طلال على الغداء في قصره، وحرصت النجمة الملقبة بـ«الملكة» على مشاركة محبيها بلقطة مميزة من أجواء الغداء الملكي.

أحلام نشرت صورة تجمعها بالأمير السعودي، وشكرته على دعوته، معربة عن شدة سعادتها واستمتاعها بالوقت الذي قضته في القصر، حيث كتبت: «تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك».

يُذكر أن أحلام انتهت حديثاً من تقديم برنامج The Voice بموسمه الخامس، والذي شاركت في لجنة الحكام الخاصة به إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي، الديفا المغربية سميرة سعيد، والنجم اللبناني راغب علامة، والذي نجح المتسابق التونسي مهدي عياشي من فريقه في اقتناص لقب «أحلى صوت».

في الحلقة النهائية من البرنامج المعروض عبر شاشة mbc، فاجأت أحلام محبيها، وطرحت أغنية جديدة «أنا ما أدري» كلمات بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أن النجمة الإماراتية أعلنت حديثاً عن تجهيزها لـ«ميني ألبوم» باللهجة المصرية، وهي المرة الأولى التي تغني فيه أحلام بغير اللهجة الخليجية.