سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع الفرسان الأربعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها، المخرج وائل رمضان في أجواء عائلية، وكانت حريصة على مشاركة محبيها بلقطات مميزة من الاحتفال.

سلاف شاركت الفانز بصور عائلية مميزة تجمعها بوالدها، وزوجها، ونجليها، وهم ما وصفتهم بفرسانها الأربعة في تعليق مؤثر كتبت فيه: «فرساني الأربعة وأنا ...كل سنة وانت متل ما انت وائل ... الكريم والشهم والعفوي واللي عطاءه مالو حدود ... واللي بيعرفه عن قريب بيعرف شو عم قول ...دايما همك تفرحنا وتسعى من قلبك لترضينا كلنا ... يارب اقدر ونقدر نردلك شوي من الفرح اللي بتخلقه بقلوبنا ...الحب هو نقطة البداية ... بس الامتنان هو الطريق لتبقى البداية وتستمر ...وانا ممتنة الك وائل».

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يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت من المخرج السوري وائل رمضان عام 1999، وقد انفصلا لفترة عام 2004، وسرعان ما عادا لبعضهما، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض أحدث مسلسلاتها «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد طول غياب، وتشارك في بطولته أمام حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.

سلاف شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بعملين هما «هوا أصفر» أمام النجم اللبناني يوسف الخال، و «ناس من ورق» أمام النجم السوري دريد لحام.