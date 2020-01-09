الفنانة السورية سارة نخلة تتهم نانسي عجرم وزوجها بفبركة الحادث.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة السورية سارة نخلة النيران على النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وهاجمتها برسالة شديدة اللهجة، على خليفة حادث السطو المسلح على فيلا نانسي، والذي اسفر عن مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

سارة نشرت صورة من أول ظهور للفنانة اللبنانية وزوجها بعد الإفراج عنه، معربة عن تبنيها لرواية أهل الموسى بأنه كان يعمل لدى أسرة نانسي، واضطر لاقتحام المنزل بعد أن فقد الأمل في الحصول على مستحقات مالية متأخرة، وذلك على الرغم من نفي النجمة اللبنانية وأسرتها أي معرفة مسبقة بالقتيل.

اللافت أن نخلة حذفت المنشور بعد دقائق على نشره، وربما نصحها البعض بذلك، نظراً لكمّ السب والاتهامات التي وجهتها الفنانة السورية لعجرم وزوجها، حيث جاء فيه: «عمري ما حبيتك دايما بقول انها بتمثل البراءة ومصطنعة وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف وخليكي فاكرة اتكلم ايه عن تاريخك المشرف.. ١٦ رصاصة ليه بقا».

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مضيفة: «الولد اتقتل على أساس إنه في أوضة البنات إيه اللى جابه المطبخ بقا وهو غرقان في دمه فين كاميرات اوضة البنات فين كاميرات باقي الاوض الي جوزك بيقول انه ناسي الباسوورد جوزك القاتل اللي سمعته سابقاه.. بتشيلي كومنتس بتاعتنا ليه من على الإنستجرام لما أنتي صاحبة حق».

وتابعت: «لما المذيعه سألتك ازاي في جروح فرجلك اصلا وانتي بتقولي كنتي في الاوضة ارتبكتي وقولتيلها انا حسيت بعد كل الموضوع خلص على اساس انها ليلة فرحك الولد شغال عندكم في البيت من ٩ سنين ازاي دخل البيت طيب و في اربعه رجال امن ازاي قوليلي لو مش هم صحابه و عارفينه وجوزك القمرجي يعني لاعب القمار والبوكر المعروف كان سايبه في الجنينة بيشتغل بقاله اربع ساعات اصلا، المسدس الي كان ماسكه مسدس صوت كان بيطلب منكو حقه فلوسه يعني انتو واكلين حق الولد و عارفين انه سوري غلبان مش هايعرف يعمل حاجة هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي».

واختتمت رسالتها الحادة بالدعاء على نانسي وزوجها، حيث كتبت: «كفايا افترا الله ينتقم منك انتي وجوزك و عموما هو ماطلعش براءة هو لسه على ذمة القضية و ممنوع من السفر كل شوية تقولوا سوري سوري سوري فهمنا بقا انه سوري ما كلنا عندنا حرب مش كفايا بقا تتعلموا ان ربنا كبير ومش بيسيب حق حد اه سوري وغلبان و بيشتغل عندكو ادوله فلوسه ومشوه مش تعملي سيناريو انتي وجوزك القاتل ١٦ رصاصة ليه هي قضية شرف و ثأر ولا سرقة».