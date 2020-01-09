استدعاء النجم التركي جان يامان للخدمة العسكرية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي كان مظهره بالشعر الكثيف والذقن الطويلة أحد أسباب شهرته في الفترة القصيرة الماضية، اضطر النجم التركي جان يامان للتخلي عن هذا الـ«لوك» تلبية لنداء الواجب العسكري.

جان يستعد للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، وظهر في صورة جديدة لأول مرة بإطلالة الجديدة بعد أن حلق شعره وذقنه، وبدا بشكل مختلف تماماً، واللافت أن معجبات النجم التركي الشاب تبادلن الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدات على وسامة ملامحه وجاذبيته في كافة إطلالاته.

Advertisements

يُذكر أن جان يامان حقق شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة في تركيا وخارجها بعد نجاحه في مسلسل «الطار المبكر» الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية ديميت أوزديمير، وإلى جانب حصولهما على الكثير من الجوائز والتكريمات عن هذا العمل في تركيا، تم تكريمهما في حفل توزيع جوائز الموريكس دور في لبنان أبريل الماضي.

موجة كبيرة من الانتقادات تعرض لها جان خلال الفترة الماضية بسبب تصريحات مثيرة أطلقها الفنان الشاب، ومن أبرزها؛ تصريح في حوار صحفي أقر فيه بضرورة وجود رغبة جنسية بين بطلي العمل كشرط أساسي لنجاح المسلسل، معترفاً بوجود علاقة قوية كانت تجمعه بالفنانة التركية ديميت أوزديمير خلال كواليس تصوير «الطائر المبكر».

بالإضافة إلى عرض غير أخلاقي قدمه لمذيعة إسبانية خلال لقاء جمعه بها على الشاشة على هامش تواجده في مدريد، حيث امتدحت جان بسؤال قالت له فيه: «عندما تذهب من هنا ستكون تركت إنطباع بأنك إنسان مثالي، فهل يمكنك أن تخبرنا بشئ يثبت أن جان يامان أتى من هذه الدنيا»، فكان الرد المثير من النجم التركي: «لنذهب للغرفة الخلفية كي أثبت لك»، وهي الإجابة التي عرضته لانتقادات قاسية عبر وسائل الإعلامي التركية.