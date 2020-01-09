نجلاء بدر في مرحلة الثانوية والجامعة.. صور قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية نجلاء بدر ألبوم ذكرياتها، وقررت أن تكشف لجمهورها عن بعض صورها القديمة.

نجلاء بدر شاركت محبيها في صور قديمة لها وهي في الثانوية والجامعة، ونشرت أكثر من صورة لها عبر حسباها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفنانة المصرية كتبت معلقة: «وأنا في تانية ثانوي»، ونشرت صورة لها فور تخرجها من الجامعة وهي تحتفل مع أصدقائها، كما نشرت نجلاء صورة أخرى لها وهي في الابتدائية.

نجلاء بدر تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور على الصور التي نشرتها، ولاحظ محبيها أن شكلها لم يتغير كثيرا عن شكلها الحالي.

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نجلاء تخرجت من كلية الإعلام، وعملت في بدايتها كمذيعة، وقدمت عدد من البرامج قبل أن تحترف مجال التمثيل.

الفنانة المصرية نفت أيضا في تعليق لها ما قيل بشأن انفصالها عن زوجها ، وكتبت معلقة على متابعة تواسيها بعد الانفصال: «بعيد الشر».

تشارك الفنانة المصرية نجلاء بدر، ضمن فريق عمل مسلسل “الفتوة”، للفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وفي نفس السياق تشارك نجلاء بدر أيضا بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة “سينرجى”، وتأليف وإخراج محمد سامي.