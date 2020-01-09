بلقيس تبرق بالفضي في إطلالة تبرز جمال قوامها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اليمنية بلقيس في حفل زفاف أحيته لصالح إحدى عائلات الكويت، وكانت حريصة على مشارمة الفانز بلقطات استعراضية لإطلالتها قبل صعودها على المسرح.

بلقيس خضعت لجلسة تصوير رائعة على هامش حفل الزفاف، ظهرت فيها مرتدية فستان طويل من الأسود والفضي البراق، حمل توقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي، كما رفعت شعرها للخلف بتسريحة زادتها أناقة، وتزينت بمجوهرات ماسية ضاعفت بريق طلّتها، وكان لافتاً الماكياج الترابي الذي اختارته ووضعته بنفسها، وهي الطلّة التي ابرزت جمال قوام الفنانة الشابة ورشاقتها، ونالت اعجاب محبيها.

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من ناحية أخرى، تستعد بلقيس لطرح أغنية جديدة بعنوان «يا قلبي توب»، حيث كان كليب أغنية « تعالى تشوف» آخر ما طرحته، وهي باللهجة المغربية، من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.

يُذكر أن بلقيس احتفلت الشهر الماضي بعيد زواجها الثالث من رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، الذي احتفلت بزفافها عليه ديسمبر 2016، حيث كتبت:« أكملنا عامنا الثالث.. الله لا يغير علينا الا للأحسن.. الله لا يفرقنا.. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له... أحبك قدام الله وخلقه... Our 3rd anniversary »، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول «تركي» يوم 12 مايو 2018.