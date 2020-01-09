لايف ستايلز ستوديوز تفوز بجائزة أفضل فيديو كليب عن “النسخة الأصلية”

مع بداية العام الجديد، استطاعت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أن تحقق انجازاً بعد ان حصد كليب “النسخة الأصلية” للنجمة اللبنانية فيفيان مراد، على جائزة أفضل فيديو كليب من قبل الاتحاد التونسي للشباب.

وباركت الشركة لـ فيفيان مراد بعد فوزها بجائزة أفضل فيديو كليب عربي لسنة ٢٠١٩ عن أغنية “النسخة الأصلية” من قبل الإتحاد التونسي للشباب. كما باركت “لايف ستايلز ستوديوز” لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الفني الموسيقي المميز.

وكانت شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” قد كشفت عن كليب وأغنية النجمة فيفيان مراد “النسخة الأصلية” على قناتها الرسميّة عبر موقع يوتيوب في 31 تموز 2019 حيث حقق العمل انتشاراً مميزاً.

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الأغنية كلمات وألحان راي صفدي، توزيع موسيقي مارك عبد النور، تسجيل، ميكس وماستيرنغ ستوديو فادي جيجي. والكليب من اخراج فادي حداد الذي أبدع في نقل الصورة حيث تم تصوير الكليب بتقنيات عالية جداً بأحدث كاميرا سينمائية بمواصفات هوليوودية حيث ظهر الكليب كفيلم قصير تضمن عدة عناصر منها التشويق، الحماس، اطلالات جميلة، ألوان جميلة، كادرات مبهرة ولقطات ملفتة.

ويعتبر هذا التعاون هو الثالث الذي يجمع فيفيان مراد مع فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية “مصر عظيمة” و “غل بقلبي غل “.