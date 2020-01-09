عبدالكريم عبدالقادر يستعد لعملية جراحية.. ونجله يروي التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر فحوصاته الطبية في العاصمة البريطانية لندن، حيث خضع للعديد من الفحوصات اللازمة إثر تعرضه لوعكة صحية أجبرته على السفر ومواصلة العلاج هناك.

وأكد نجله خالد في اتصال هاتفي بـ"فوشيا" أن والده ما يزال يقوم بالفحوصات اللازمة في لندن واتضح أن لديه اثنين من شرايين القلب مقفلة وعليه تم إجراء العديد من التحاليل والفحوصات وسيقوم بإجراء العملية الجراحية خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب خالد، لم يتم تحديد نوع العملية هل هي قلب مفتوح أو دعّامات، وتمنى أن تكون العملية عبارة عن تركيب دعامات فهي أفضل من القلب المفتوح، سائلاً الله سبحانه وتعالى في الوقت ذاته أن يمن على والده بالشفاء العاجل.

وكان عبدالكريم عبدالقادر قد خضع لعملية قسطرة وأجرى مجموعة فحوصات طبية قبل السفر إلى لندن في مستشفى مبارك إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقد تماثل حينها للشفاء وخرج من المستشفى.

Advertisements

يذكر أن صاحب الأغنية الشهيرة "الصوت الجريح" كان قد طرح مؤخرًا ميني ألبوم بعنوان "بالحيل أحبك" وتضمن 6 أغنيات هي " بالحيل أحبك" من كلمات الشاعر خالد البذال وألحان سليمان الملا، و"احترق لك ليه" من كلمات البذال وألحان الملا أيضا، و"وين الوعد" من كلمات البذال وألحان رحال، و"مال للدموع أصحاب" من أشعار البذال وألحان جاسم الخلف، و"منين ألاقي الصبر" من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي وألحان أنور عبدالله، وأخيرا أغنية "أنا لولاك" من كلمات البناي وألحان عبدالله أيضا.

وكانت بداية الفنان عبد الكريم عبد القادر مع الموشحات الدينية؛ إذ تعاون في بداياته مع الملحن عبد الرحمن البعيجان وتعاون مع الملحن الدكتورعبد الرب إدريس في الكثير من مراحل حياته الفنية، كذلك تعاون مع طلال مداح في العديد من أعماله المميزة مثل ألبوم شفتك الذي حصل على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة الأسطوانة البرونزية عن ثالث أفضل أغنية وهي أغنية "جمر الوداع" في مهرجان القاهرة الغنائي في التسعينيات وجائزة أفضل أغنية عن أغنية "شخبارك" وذلك في مهرجان القاهرة الغنائي سنة 1998، وكرم مؤخرًا في مهرجان شتاء طنطورة في السعودية.