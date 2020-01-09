صلاة الجنازة على والد إيهاب توفيق من مسجد السلام بعد العصر

أكد الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق أن جنازة عمه الراحل أحمد توفيق ستكون من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد صلاة العصر اليوم، وذلك بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بتصريح دفن الجثمان.

ومن جانبها نعت نقابة الموسيقيين والد الفنان إيهاب توفيق الذى رحل فى الساعات الأولى من الصباح، بسبب حريق نشب فى فيلته، وقالت النقابة فى بيان لها "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازى للفنان إيهاب توفيق فى وفاة والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها فجر اليوم"، ووجه الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين مجلس الإدارة بمؤازرة إيهاب توفيق.

وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة حريق شب فى فيلا والد المطرب إيهاب توفيق، والذى أسفر عن مصرعه، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكان حريق اندلع اليوم الخميس، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث.

وكان أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق ظهر فى فيديو نادر ليتحدث عن الصفات التى يتمتع بها نجله إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى.

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وتابع والد إيهاب توفيق، فى حديثه النادر، قائلا: "إيهاب مطرب دارس وليس هاوى فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية ولكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرور كما يشاع فى الوسط الفنى و خجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".

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