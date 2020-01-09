نضال الشافعي يقدم التهنئة لصناع فيلم بنات ثانوي

حرص الفنان نضال الشافعي على حضور العرض الخاص لفيلم بنات ثانوي الذي أقيم مساء أمس بإحدى سينمات أكتوبر. وأكد نضال أنه تربطه علاقة صداقة قوية بمخرج الفيلم ومؤلفه، متمنيا النجاح له والتوفيق لكل فريق العمل.

الفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس في مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة في الثانوية العامة تدعى سالي محمد بقسم العلمى.

يضم الفيلم كلا من جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنى، مي الغيطى، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي. قد يهمك ايضا: محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل أغنيته في "بنات ثانوي" السبكي يقدم حكاية 5 بنات في المرحلة الثانوية كانون الثاني المقبل

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