القاهرة - لايف ستايل
تتواصل الفنانة سميرة سعيد، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.
نشرت سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، مقطع فيديو نادر لها في بداياتها الفنية، وظهرت فيه وهي تغني باللهجة الخليجية أثناء إحيائها حفلاً غنائيًا.
وعلقت على الفيديو الذي نشرته، كاتبة: "أول حفلاتي في سلطنة عمان".
يشار إلى أن سميرة سعيد، شاركت مؤخرا في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة، حيث شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم _المدرّبين_، بحيث استمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما شغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.
قد يهمك ايضاً:
تعرف على موعد عرض أغنية "Hollelh" لسميرة سعيد
سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تستعيد ذكريات أولى حفلاتها في سلطنة عمان بفيديو نادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.