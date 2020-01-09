سميرة سعيد تستعيد ذكريات أولى حفلاتها في سلطنة عمان بفيديو نادر

تتواصل الفنانة سميرة سعيد، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

نشرت سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، مقطع فيديو نادر لها في بداياتها الفنية، وظهرت فيه وهي تغني باللهجة الخليجية أثناء إحيائها حفلاً غنائيًا.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته، كاتبة: "أول حفلاتي في سلطنة عمان".

يشار إلى أن سميرة سعيد، شاركت مؤخرا في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة، حيث شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم _المدرّبين_، بحيث استمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما شغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

تعرف على موعد عرض أغنية "Hollelh" لسميرة سعيد

سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة