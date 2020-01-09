شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل فيفى عبده والجسمى ومصطفى قمر للفنان إيهاب توفيق بعد وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عدد من نجون الفن التعازى للفنان إيهاب توفيق لوفاة والده صباح اليوم الخميس، مختنقا إثر اندلاع حريق فى فيلته، وكتب حسين الجسمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر له وارحمه والله يصبرك أخى العزيز إيهاب توفيق فى وفاة والدك رحمه الله".

وقالت الفنانة فيفى عبده "خالص عزائى للأخ العزير إيهاب توفيق فى وفاة والده نتيجة حريق فى الفيلا المقيم فيها ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته الرجاء قراء الفاتحة".

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على تويتر، "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة حريق فى فيلته.. إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة".

وكتب الفنان خالد سليم: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، ربنا يصبره على فراقه. أما الفنانة درة، كتبت قائلة "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله فى وفاة والد الفنان إيهاب توفيق"، وقال الفنان أكرم حسنى "والد الفنان إيهاب توفيق فى ذمة الله، ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

وكتب الفنان مصطفى خاطر "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة والد الفنان إيهاب توفيق إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما قال الفنان مصطفى قمر "توفى إلى رحمة الله والد أخويا الغالى إيهاب توفيق اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالمغفرة والرحمة"، بينما كتب الفنان رامى صبرى، قائلا "خالص الحزن فى وفاة والد الفنان إيهاب توفيق ربنا يصبرك ويغفر له البقاء والدوام لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشفت معاينة الحماية المدنية لحريق داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر أن ماسا كهربائيا تسبب فى اندلاع الحريق فى الطابق الأول والتهم جميع محتوياته بالكامل، وامتد للطابق الثانى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونتج عنه وفاة والد الفنان باختناق، وإصابة عاملين داخل الفيلا ونقلا إلى المستشفى.



أكرم حسنى



تامر حسنى

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حسين الجسمى



خالد سليم



درة



رامى صبرى



فيفى عبده



مصطفى خاطر



مصطفى قمر

وكان أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق قد ظهر فى فيديو نادر ليتحدث عن الصفات التى يتمتع بها نجله إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى.

وتابع والد إيهاب توفيق، فى حديثه النادر، قائلا: "إيهاب مطرب دارس وليس هاوى فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية لكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرور كما يشاع فى الوسط الفنى و خجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".