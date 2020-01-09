شكرا لقرائتكم خبر عن من مهد الحضارة القديمة.. آسر ياسين يحتفى بكنوز الآثار المصرية ويدعو لزيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من داخل أحد معابد محافظة الأقصر الشاهدة على تاريخ الأجداد، احتفى الفنان آسر ياسين، بالحضارة المصرية القديمة مفتخرًا بأثارها التى تجسد تاريخ الماضى والهوية المصرية، وعبر آسر ياسين عن فخره وحبه لتراث الوطن وتأكيده على تأثير الماضى فى الحاضر الذى نعيشه، بمقوله للأديبة الأمريكية پيرل باك، حيث قالت: "لو أردت فهم الحاضر، فادرس الماضى".

ونشر آسر ياسين صورته من داخل أحد معابد الأقصر حيث تظهر من خلفه النقوش المصرية القديمة، وعلق عليها: "لازم نهتم بتاريخنا وندرسه لعيالنا علشان نحافظ على هويتنا وحضارتنا.. أحد أهم أسباب انحدار أى حضارة هو بعدهم عن هويتهم وأصلهم.. واحنا شعب محظوظ، عدى علينا حضارات عدة لكن فضلت الشخصية المصرية محتفظة بذاتها.. زوروا كنوزنا الأثرية وحافظوا عليها، حقيقى كنز لا يقدر بثمن".



آسر ياسين يحتفى بالآثار المصرية

ويذكر أن النجم آسر ياسين، كان قد صور عدة مشاهد خلال أحداث مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يشارك آسر ياسين كضيف شرف خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

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ويصور فريق العمل حالياً عدة مشاهد فى "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، خاصة أن المسلسل يضم العديد من مواقع التصوير سيتم التصوير فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مسلسل "الاختيار" يعد من أقوى مسلسلات الموسم الدرامى المقبل، ومن المقرر أن يضم العمل عددا كبيرا من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل.



آسر ياسين فى الأقصر

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.