بداية مأساويّة للعام 2020: موت نجوى قاسم ووالد إيهاب توفيق وجريمة مرّوعة في منزل نانسي عجرم

مرّ أسبوع على بداية العام 2020، وقعت فيه سلسلة مآسٍ في السّاحة الفنّية فارتدى العام الجديد السّواد، وهو ما أعربت عنه الممثلة السّورية كندة علوش، في تدوينة لها أبدت فيها تخوّفها من العام الذي لا تبشّر بدايته بالخير.

فما هي أبرز الأحداث المأساوية التي شهدها الوسط الفنّي خلال أسبوع؟



وفاة نجوى قاسم:

بشكل مفاجىء، وفي اليوم الثاني من العام الجديد، رحلت الإعلامية نجوى قاسم عن 52 عاماً بسكتة قلبية خلال نومها في شقتها في دبي.

وكانت نجوى قد دعت أشقّاءها من بيروت لقضاء ليلة رأس السّنة معها، وليساعدونها في الانتقال إلى شقّة جديدة، واستقبلت معهم العام الجديد، وفي اليوم التالي التقوا بأصدقاء في دبي وتناولوا الغداء معاً، وعادوا إلى المنزل، وكانت كل الأمور تسير بصورة عادية، إلا أنّ استيقظ شقيق نجوى على صوت المنبّه يرنّ بإلحاح، ولم تكن نجوى تجيب، فهرع مع شقيقته الثانية لتفقّد نجوى، ووجداها وقد أسلمت الرّوح.

وقد وصلت جثمان نجوى إلى بيروت حيث دفنت في مسقط رأسها في قرية جون.

نجوى قاسم

جريمة في منزل نانسي عجرم:

مساء السبت/الأحد، اقتحم سارق ملثّم منزل الفنانة نانسي عجرم، ووقع اشتباك بينه وبين زوجها فادي الهاشم، الذي حاول إغراءه بالمال ليغادر الفيلا، إلا أنّ السارق أصرّ على أن يأخذ مجوهرات نانسي، ثم أتّجه إلى غرفة بناتها، فما كان من الهاشم إلا أنّ عاجله بوابل من الرصاص.

وقتل الشاب على الفور، وتمّ القبض على فادي، ونقله لاحقاً إلى المستشفى بسبب إصابته بانهيار عصبي، ويوم الثلاثاء، أفرج عنه بكفالة على أن تتابع التحقيقات.

ولم تنته القضيّة هنا، إذ أكّدت عائلة القتيل أنّه كان يعمل في فيلا نانسي ولم يكن يتقاضى مستحقاته، فاقتحم المنزل للحصول على مستحقاته، وتلاسن مع زوجها فقتله، وهو ما نفته نانسي مؤكّدة أنّها وزوجها لا يعرفان القتيل ولم يعمل في منزلهما يوماً.

نانسي عجرم وفادي الهاشم

-وفاة شقيقة بيار ربّاط المفاجئة

فجع الإعلامي بيار رباط برحيل شقيقته الشابة بيا، الأم لطفلين صغيرين، خلال وجودها في النادي الرياضي في دبي.

وكشفت مصادر مقرّبة من عائلتها أنّها لم تكن تشكو من أي مرض، وكانت يوم وفاتها في النّادي الرياضي تمارس الرياضة كعادتها، فشعرت بانزعاج وطلبت نقلها إلى المستشفى، حيث أجرت العديد من الفحوصات وهنا اكتشفت أمراً مفجعاً، إذ تبيّن أن عضلة قلبها مصابة بخلل ولا تعمل إلا بنسبة 25% فقط، وعاجلها الموت قبل أن يتمكّن الأطباء من إنقاذها.

ولم تعرف العائلة بعد سبب الخلل الذي أصابت عضلة قلب بيا الأم لطفلين صغيرين، وقد تردد أنّ احتمالات كثيرة تُطرح في هذه الحالة ومنها فيروس الـMyocarditis الذي يأكل من عضلة القلب ويؤدي إلى إضعافها.

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بيا شقيقة بيار رباط

-وفاة والد إيهاب توفيق في حريق في فيلته

توفي والد الفنان المصري إيهاب توفيق بعد اندلاع حريق هائل في فيلا الفنان في مدينة نصر وقضى على كل محتوياتها.

وبحسب التحقيقات الأوّليّة، كشف توفيق أنّه من المرجح حدوث ماسٍ كهربائي في المدفأة الخاصة بغرفة والده، التي اشتعلت أولاً وتسبّبت في وفاته دون أن يتمكن من إنقاذه.

وأشار الفنّان إلى أنّ الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجوده في الطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف في التحقيقات التي أجرتها الشرطة المصريّة لمعرفة ملابسات الحادث: عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي، ركضت كي أحاول أنقاذه، إلا أن ألسنة النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك.

وتابع توفيق: "تمكنّا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقّت نداء استغاثة من الفنان فجر اليوم الخميس، فهرعت بصحبة رجال الإطفاء والإسعاف لإنقاذ بقية عائلة توفيق والإطمئنان على سلامة المبنى.

فيلا ايهاب توفيق

-طلاق أصالة

في خطوة متوقّعة، أعلنت المطربة السورية أصالة طلاقها رسمياً من زوجها المخرج طارق العريان، ونشرت أصالة بياناً طالبت فيه احترام مشاعرها ومشاعر أولادها، وأكّدت أنّ طلاقها لن يثنيها عن إتمام عملها بالشّكل المشرّف.

وكانت أصالة قد انفصلت عن زوجها منذ الصيف بعد اكتشاف خيانته لها، وحاول العريان إعادة المياه إلى مجاريها لكنّ أصالة أصرّت على الطلاق.

ونشرت أكثر من مرّة رسائل حزينة على انستغرام شكت فيها من شعورها بالاكتئاب الحاد.

يذكر أنّ أصالة تزوّجت طارق العريان عام 2006 بعد أشهر قليلة على طلاقها من أيمن الذهبي.

أصالة وطارق العريان