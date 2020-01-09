النيابة العامة تسمح بدفن والد إيهاب توفيق وما توصّلت إليه التحقيقات صادم

وافقت نيابة مدينة نصر، على منح تصريح بدفن الحاج أحمد توفيق والد المطرب المصري إيهاب توفيق، كما أمرت بعد معاينة الفيلا المحترقة من قبل خبراء من المعمل الجنائي للمعاينة، وتقديم بيان عاجل يكشف أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

النيابة العامة سمحت لأسرة إيهاب توفيق ببدء إجراءات الحصول على تصريح بالدفن، ولم يتّضح بعد موعد خروج الجثمان لاداء صلاة الجنازة عليه، كما لم تعلن الأسرة عن موعد قبول العزاء.

آخر ما توصلت إليه التحقيقات:

وبحسب التحقيقات الأوّليّة، كشف توفيق أنّه من المرجح حدوث ماسٍ كهربائي في المدفأة الخاصة بغرفة والده، التي اشتعلت أولاً وتسبّبت في وفاته دون أن يتمكن من إنقاذه.

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وأشار الفنّان إلى أنّ الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجوده في الطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف في التحقيقات التي أجرتها الشرطة المصريّة لمعرفة ملابسات الحادث: عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي، ركضت كي أحاول أنقاذه، إلا أن ألسنة النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك.

وتابع توفيق: "تمكنّا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان.