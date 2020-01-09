شاهدوا صور من داخل فيلا إيهاب توفيق المحترقة!

توفى السيد أحمد توفيق والد الفنان ايهاب توفيق اثر اشتعال النيران في منزله بمدينة نصر فجر اليوم .

القصة بدأت عندما تلقت ادارة مباحث مدينة نصر وادارة المطافيء بلاغ يفيد وجود حريق هائل في احدى الفيلات وتبين بعد التحقيق أنها ملك لوالد الفنان ايهاب توفيق وتبين أن سبب الحريق هو اشتعال الدفاية الكهربائية في المنزل فجر اليوم مما تسبب في حريق هائل أدى لاختناق الأب بسبب تصاعد الدخان في المنزل .

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من جانبه تقدم هاني شاكر نقيب الموسيقيين بكامل العزاء للفنان ايهاب توقيق في وفاة والده كما تقدم عدد كبير من الفنانين بالعزاء للنجم الشهير عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ايهاب توفيق ابتعد عن الساحة الفنية لفترة ثم عاد مؤخرا من أجل تقديم عدد من الاغاني واصدر البوم تعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين لكنه لم يحقق نفس نجاحاته السابقة.

ايهاب توفيق متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني ولديه توأم يعاني من بعض الأمراض الصحية يتم علاجهما حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.