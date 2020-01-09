أول ظهور لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم مع عائلته بعد إخلاء سبيله

الظهور الأول لزوج لنانسي عجرم، بعد إخلاء سبيله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم ووالدها نبيل عجرم، وذلك بعد أن تم الإفراج عن زوجها وإخلاء سبيله، واعتبار قتله للص الذي اقتجم منزلهم؛ دفاعاً عن النفس.

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وتفاعل الكثيرون من محبي نانسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وحرصوا على تهنئتها بهذا الخبر السعيد، وتمنوا أن يعيشوا في حياة هادئة ومستقرة، وطالبها الكثيرون من محبيها بزيادة عدد أفراد الحراسة على منزلها؛ منعاً من حدوث أية أزمة مجدداً.

وكانت نانسي عجرم قد شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتغريدة وجهت من خلالها الشكر لكل الأشخاص الذين حرصوا على الاطمئنان عليها والتواصل معها خلال الأيام الماضية، وقالت نانسي في تدوينتها: «بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر».

يشار إلى أن الفنانة نانسي عجرم وأسرتها قد تعرضوا لعملية سطو مسلح خلال الأيام الماضية، ونجح زوجها فادي الهاشم في القضاء على اللص الذي اقتحم منزلهم بغرض السرقة، وتبادلا إطلاق النيران؛ مما أسفر عن إصابة نانسي عجرم في قدمها، وبعدها حضرت جهات التحقيق بلبنان؛ للتوصل إلى أية معلومات عن هذا اللص.

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