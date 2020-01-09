تعليق صادم من فيفي عبده على انفصال طارق العريان واصالة

رواد مواقع التواصل يسخرون من فيفي عبده بسبب انفصال أصالة وطارق العريان

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانة فيفي عبده بعد أن علقت على خبر انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، مستخدمه مؤثر يكشف عن سعادتها بهذا الخبر، مما أجبر الكثيرين من متابعي أصالة عن توجيه سؤال لفيفي عبده يتساءلون من خلاله هل إذا كانت تعلم ما قامت به؟.

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وكانت أصالة خلال الأيام الماضية أعلنت انفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي ونشرت صورة لهما علقت عليها قائلة «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي احتاجه جدّاً».

وأضافت «سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره».

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أما المخرج طارق العريان فقد أعلن أيضاً انفصاله عن أصالة بصورة عبر حسابه على إنستقرام وعلق عليها قائلاً «للأسف وصلنا لنهاية قصتنا، سأظل احترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للأبد، أم أولادي»، ليتفاعل معه الكثيرون من أصدقائه ومحبيه الذين تمنوا له حياة سعيدة.