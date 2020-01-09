مي عز الدين تثير الجدل بخاتم خطوبة.. هل إرتبطت سراً!!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 02:53 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتاعي صورة للممثلة المصرية ​مي عز الدين​، كان لافتاً فيها بحسب تعليقاتهم إرتدائها خاتم خطوبة في يدها اليمنى.

وتساءل المتابعون إن كانت عز الدين قد إرتبطت في السرّ، خاصة أنها تبعد حياتها الخاصة عن الإعلام.

يذكر أن عز الدين شاركت كضيفة شرف إلى جانب الفنان المصري تامر حسني في فيلمه الأخير “الفلوس” الذي يعرض حالياً.كما ستتواجد في الموسم الرمضاني القادم 2020 في مسلسل جديد من إخراج إبراهيم فخر وسيتم بدء التصوير قريباً وكذلك الإعلان عن باقي الممثلين المشاركين في العمل.ويعتبر هذا التعاون الثاني الذي سيجمعها مع المخرج إبراهيم بعد مسلسل “رسايل” الذي عرض في موسم رمضان 2018.