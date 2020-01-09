إيلي أبو نجم يوضح بعد إتهامه بأنه سارق منزل نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 02:53 مساءً - أوضح ​إيلي أبو نجم​ حقيقة الصورة التي إنتشرت له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر فيها برفقة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​، إذ أشار المتابعون إلى أنه هو السارق الذي حاول سرقة منزل عجرم وقُتل على يد زوجها.

ونشر أبو نجم الصورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق بالقول:”يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم في حين أن هذه الصورة تعود “لي” وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة. اقتضى التوضيح”.